Алтайский край попал в число регионов с напряженной ситуацией по COVID-19

Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 100 тысячам Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край попал в число регионов, где ситуация по заболеваемости COVID-19 наиболее тяжелая. Об этом заявила 19 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщают «Известия».

– Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия, – сказала Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 535 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 100 тысячам.