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Здоровье21 ноября 2021 9:46

Алтайский край попал в число регионов с напряженной ситуацией по COVID-19

Ежедневно в регионе фиксируют свыше 500 новых случаев заболевания
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 100 тысячам

Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 100 тысячам

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край попал в число регионов, где ситуация по заболеваемости COVID-19 наиболее тяжелая. Об этом заявила 19 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщают «Известия».

– Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия, – сказала Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 535 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 100 тысячам.