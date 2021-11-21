В Славгороде произошел пожар в магазине «Мария-Ра»

Пожар в Славгороде Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье утром, 21 ноября, в Славгороде загорелся магазин «Мария-Ра». ЧП произошло около 7.35 часов, рассказали «Толку» в пресс-службе ГУС МЧС по краю.

– Сообщение о возгорании поступило на пульn диспетчера пожарной службы в 7.35. На момент прибытия пожарных в помещениях наблюдалось сильное задымление, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Потушить пожар пожарные смогли лишь в 8.55. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал.

На данный момент на месте эксперты выясняют причину ЧП.