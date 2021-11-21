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Здоровье21 ноября 2021 6:59

Счет сравнялся: за сутки в Алтайском крае заболело COVID-19 и выздоровело по 535 человек

В Алтайском крае общее число заболевших COVID-19 приближается к 100 тысячам
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99313 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99313 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки тест на коронавирус подтвердился у 535 пациентов. Выписались ровно столько же – 535 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99313 человек, в том числе 8017 детей. Выздоровели 70251 человек, – рассказали в оперштабе.

На сегодняшний лень на лечении в инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 лечатся 3708 человек. Еще 473 пациента лежат там с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом.

Более 500 человек находятся на домашнем лечении.