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Происшествия21 ноября 2021 5:57

В Барнауле лихач пытался скрыться от ДПС, сбивая дорожные знаки

Его все же догнали
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На предложение сделать остановку водитель отреагировал бегством.

На предложение сделать остановку водитель отреагировал бегством.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 ноября задержали мужчину, который пытался скрыться от полицейских на автомобиле Toyota Mark II. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», предположительно, водитель был пьян.

Сотрудники ДПС заметили подозрительное вождение в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова. На предложение сделать остановку водитель отреагировал бегством. Однако погоня для мужчины закончилась неудачно. Он врезался в снег, откуда уже не смог выехать.

– Водителя удалось задержать на пересечении улиц Геодезической и Георгия Исакова. Перед задержанием он успел посбивать несколько столбов, на которых были дорожные знаки, – отмечают в паблике.