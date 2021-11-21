В Барнауле лихач пытался скрыться от ДПС, сбивая дорожные знаки

На предложение сделать остановку водитель отреагировал бегством. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 ноября задержали мужчину, который пытался скрыться от полицейских на автомобиле Toyota Mark II. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», предположительно, водитель был пьян.

Сотрудники ДПС заметили подозрительное вождение в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова. На предложение сделать остановку водитель отреагировал бегством. Однако погоня для мужчины закончилась неудачно. Он врезался в снег, откуда уже не смог выехать.

– Водителя удалось задержать на пересечении улиц Геодезической и Георгия Исакова. Перед задержанием он успел посбивать несколько столбов, на которых были дорожные знаки, – отмечают в паблике.