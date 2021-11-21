На Алтае за год миграционный поток отток вырос в пять раз

Миграционный отток в 2021 году составил 3 319 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В текущем году в Алтайском крае значительно вырос миграционный отток населения. По данным Алтайскрастата, за период с января по сентябрь 2021 года регион покинули 23 565 жителей. Это в пять раз больше, чем годом ранее.

Для сравнения в 2020 году из края уехали 22 328 граждан. Прибыли в регион 21 711 мигрантов, а в 2021 этот показатель был чуть ниже – 20 246. В текущем году по вновь прибывшим показатель тоже ниже – 20 246.

Выходит, что миграционный отток в 2021 году составил 3 319 человек, а годом ранее эта цифра была в пять раз меньше – 617.