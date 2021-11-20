В Барнауле у автомобиля во время движения оторвало колесо

Пострадавший автомобиль Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 20 ноября, в Барнауле прямо во время движения у автомобиля оторвало колесо. Инцидент произошел на Павловском тракте, в районе остановки «Магистральная».

- Я стояла на остановке, когда услышала скрежет и хруст за спиной, оборачиваюсь и вижу, как у внедорожника на скорости отваливается колесо и улетает в сторону, а машина по инерции продолжает движение. Удара никакого не было, просто колесо сорвалось, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Первым из машины вышел мужчина, но там еще оставалась женщина. Видимо в шоке от ситуации. Он подобрал с дороги часть отвалившегося крыла, положил в багажник. Что-то помогли собрать люди на остановке. После он отправился искать улетевшее колесо. Как оказалось, оно укатилось довольно далеко.

Оторвавшееся колесо Фото: Анна СЕМИНА

- Я в этот момент как раз шла домой и по дороге увидела его практически в своем дворе. Вернулась за мужчиной и позвала его забрать. Он вообще не понял, что произошло, - продолжает корреспондент.

Только каким-то чудом колесо не задело другие автомобили, ведь на скорости могли бы быть серьезные повреждения.