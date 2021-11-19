В Барнауле сносят жилой дом на улице Кутузова

Снос аварийного дома в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улице Кутузова, 10 сносят старый жилой многоквартирный дом. Подробности сообщают в пресс-центре мэрии.

Это аварийный дом и он подлежит сносу. Работы по демонтажу начались в пятницу, 19 ноября.

- На данный момент уже произведен демонтаж кровли и разбор несущих строительных конструкций: перекрытий, части наружных и внутренних стен, - поясняют в администрации.

Это не единственный дом, который подлежит сносу. В предстоящие выходные работы также начнутся на соседнем объекте – Кутузова, 12.