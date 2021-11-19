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Общество19 ноября 2021 13:03

В Барнауле сносят жилой дом на улице Кутузова

В ближайшие дни работы начнутся на соседнем строении
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Снос аварийного дома в Барнауле

Снос аварийного дома в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улице Кутузова, 10 сносят старый жилой многоквартирный дом. Подробности сообщают в пресс-центре мэрии.

Это аварийный дом и он подлежит сносу. Работы по демонтажу начались в пятницу, 19 ноября.

- На данный момент уже произведен демонтаж кровли и разбор несущих строительных конструкций: перекрытий, части наружных и внутренних стен, - поясняют в администрации.

Это не единственный дом, который подлежит сносу. В предстоящие выходные работы также начнутся на соседнем объекте – Кутузова, 12.