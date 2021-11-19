В Барнауле готовят площадку под строительство новогоднего городка

Монтаж елки и строительство городка начнется после определения подрядчика Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле начали готовиться к строительству новогоднего снежного городка, который по традиции установят на площади Сахарова, сообщает мэрия.

- Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи объявил конкурс на строительство главного городского новогоднего городка. Бюджетом города на эти цели предусмотрено 8,2 млн рублей, - отмечают в пресс-службе администрации.

На площади установят ледяные и снежные фигуры, барельефы, Деда Мороза и Снегурочку, символ 2022 года – фигуру тигра, и, конечно же, главное действующее «лицо» праздника – елку. Для строительства потребуется заготовить более 800 кубометров льда.

Работы начнутся после того, как определят подрядчика. Простоит городок до 14 января. Из-за сложной эпидобстановки, праздника в честь открытия и торжественного фейерверка не будет. Но новогоднее настроение жителям Барнаула все же постараются сохранить: городки также построят на улице Германа Титова, 9, на площади Мира, на площади перед ДК п.Южный, на улице Мало-Тобольской и в парке спорта Алексея Смертина.