Эксперты назвали самые лучшие и худшие управляющие компании Барнаула и Рубцовска

Главный критерий оценки – процент собираемости платы за отопление и горячую воду Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания (СГК) составила ТОП управляющих компаний Барнаула и Рубцовска, причем как хороших, так и тех, кто явно не справляется со своими обязанностями.

- Рейтинг был составлен по итогам 10 месяцев 2021 года, - уточняют в СГК.

Главный критерий оценки – процент собираемости за отопление и горячее водоснабжение. Стоит отметить, что суммарный долг по двум крупнейшим городам края составляет 211,4 млн рублей.

В Барнауле лучшими признали 13 управляющих компаний и ТСЖ. В их зону ответственности входят 317 многоквартирных жилых домов. С января по октябрь собираемость платежей у них составила от 98,3% до 105,4%.

- Превышение 100%-го порога обычно возникает, когда управляющая организация активно взыскивает задолженность с неплательщиков, - поясняют в Сибирской генерирующей компании.

Лучше всех в данном направлении сработали компания «ПК Сервис», УК «Инитиум» и «ЖЭУ-24». Они следят за состоянием 42 многоэтажек, которые относятся к Индустриальному, Ленинскому и Центральному району города.

В список недобросовестных вошли семь организаций, занимающихся обслуживанием 73 многоэтажек. Лидер антирейтинга – «УК ТРЕСТ», на втором месте Управляющая компания «Столица», «бронза» досталась ТСЖ «Калинина 5».

- Общая сумма задолженности участников барнаульского антирейтинга перед СГК за 10 месяцев 2021 года составляет почти 37 млн рублей, - уточняют в компании.

В Рубцовске же самыми добросовестными стали ТСЖ «Аманта» (собираемость 109,23%), ТСЖ «Мегаполис» (107,13%) и ООО «Комунстройцентр» (106,62%).

Антирейтинг возглавило ТСЖ «Успех», что совершенно не сочетается с результатами, которые показывает товарищество – всего лишь 27,35%, на втором месте ТСЖ «Алтайская 104» - 95,08 и замыкает тройку ТСЖ «Альянс» - 95,21%.

- Всего организации из рубцовского антирейтинга имеют задолженность перед СГК порядка 76,7 млн рублей. А это почти в четыре раза больше бюджета ремонтов теплосетей города за весь 2021 год, - резюмируют эксперты.