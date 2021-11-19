«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме

Мероприятия для подготовки электросетей выполнены на 100% Фото: из архива компании

Министерство энергетики России подтвердило готовность компании «Россети Сибирь» к периоду низких температур 2021/2022 годов.

«Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы «Россети» - обеспечить надежность снабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации – необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», – отметил глава энергохолдинга «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании по подготовке субъектов электроэнергетики к зиме под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Мероприятия для подготовки электросетей Группы компаний «Россети» к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования ремонтной программы увеличился на 1,6 млрд рублей – до 71,5 млрд рублей. Энергосистема Сибири и Дальнего Востока также полностью готова к зиме. На техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов в регионах присутствия компанией «Россети Сибирь» в 2021 году направлено более 6,5 млрд рублей.

В Алтайском крае на реализацию ремонтной кампании было направлено более 500 миллионов рублей. Специалистами филиала ПАО «Россети Сибирь» –«Алтайэнерго» проведен ремонт около 9 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Отремонтировано 180 трансформаторных подстанций 35-110 кВ и 1587 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). К морозам готовы автотранспорт и спецтехника, в том числе передвижные и стационарные резервные источники электроснабжения в количестве 30 штук общей мощностью 3120 кВт.

Для оперативного устранения технологических нарушений в филиале есть 290 оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад (это 1229 человек и 488 единиц техники). С целью ликвидации последствий технологических нарушений, которые приводят к повреждениям на электросетевых объектах, в филиале создано 16 мобильных аварийно-восстановительных бригад, численностью 112 человек и 86 единиц специальной техники.

Компанией заключены соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.