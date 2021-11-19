Мотоциклист с ружьем пытался скрыться от алтайских пограничников

Задержанный нарушитель Фото: предоставлено пресс-службой

В Угловском районе Алтайского края мотоциклист без документов и с ружьем пытался скрыться от сотрудников Пограничного управления ФСБ России, сообщают в пресс-службе ведомства.

Несмотря на попытки скрыться, мужчину все же задержали.

- На момент задержания нарушитель при себе имел незарегистрированное расчехленное оружие, заряженное самодельными патронами. Водительское удостоверение и документы на транспортное средство у него также отсутствовали, - отмечают в управлении.

После того, как мужчину доставили в отделение полиции, на него составили целый ряд административных протоколов: и за нарушение правил хранения и ношения оружия и патронов к нему, и за нарушение правил регистрации мотоцикла, и за управлением им без прав, и за нарушение правил охоты. Кроме того, его привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима и за неповиновение требованию военнослужащего.

- Наряду с этим на экспертизу направлен порох, который был выявлен и изъят у данного гражданина по месту жительства в результате обыска сотрудниками полиции, - добавляют в УФСБ.