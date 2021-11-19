В АлтГТУ проходит финальный отбор проектов по программе «УМНИК»

Программа «УМНИК» является востребованной в Алтайском крае Фото: из архива компании

Сегодня, 19 ноября, в Ползуновском научном центре Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова проходит финальный отбор проектов, рекомендуемых к поддержке по программе «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса).

С приветственным словом и пожеланиями успеха к участникам финала обратился региональный представитель Фонда содействия инновациям Андрей Максименко.

По его словам, программа «УМНИК» является востребованной в Алтайском крае. Всего на конкурс поступило 44 проекта, из них 28 принимают участие в финальном отборе. Это проекты молодых ученых и исследователей из Алтайского государственного технического университета, классического и медицинского университетов, Бийского технологического института АлтГТУ и Сибирского государственного университета путей сообщения. Отбор проходит в очно-дистанционном формате. Некоторые эксперты, и сами участники приняли решение подключиться к конкурсу удаленно.

21 проект в области цифровых технологий, новых приборов и материалов, биотехнологий, а также энергетики представили учёные Алтайского государственного технического университета.

Старший преподаватель кафедры информационных технологий Владимир Падалко представляет проект по разработке высокоскоростной оптической системы обнаружения препятствий сверхмалых размеров работающей на принципах триангуляции и непрерывного сканирования для обеспечения безопасности навигации беспилотных летательных аппаратов.

«Суть в том, что мы разрабатываем новый метод лазерного сканирования для обнаружения препятствий от 1 миллиметра. Соответственно, квадрокоптеры смогу безопасно перемещаться в условиях городской среды. Распознавать наличие тонких проводов перед собой, что сейчас другими системами сделать не возможно, - рассказывает Владимир. - На данном этапе рассмотрены существующие разработки и выдвинуты теоретические расчеты. После программы «УМНИК» будет создан прототип, подан патент и надеюсь, запуск серии данных приборов».

Справка

Участниками программы «УМНИК» являются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере финансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы «УМНИК» – государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка учёных к созданию малых инновационных предприятий