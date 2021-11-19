Непривитых бийских педагогов с 22 ноября отстранят от работы

На сегодняшний день в Бийске привито 82% от общего количества сотрудников сферы образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Педагоги из Бийска, которые до сих пор не привились от коронавируса, с 22 ноября будут отстранены от работы, сообщает издание «Наш Бийск».

- У нас есть учреждения, где процент вакцинированных составляет менее 80, но с ними активно ведется разъяснительная работа. Все сотрудники получили уведомления о том, что с 22 ноября они будут отстранены от работы, если на эту дату у них не будет хотя бы одной прививки, - подчеркнула на еженедельном оперативном штабе Надежда Сепетая, главный специалист управления образования администрации Бийска.

По ее информации, число привитых сотрудников сферы образования составляет 2652 человека (82% от общего количества сотрудников).