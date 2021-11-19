В алтайском онкодиспансере реабилитируют пациентов с помощью радио

Пока «Онко FM» вещает только в отделении радиотерапии Фото: Алтайский онкологический диспансер

В Алтайском онкодиспансере первыми в России внедрили методику реабилитации пациентов с помощью аудиопередач, которые транслируются по внутрибольничному радио, рассказывают в клинике.

Суть новшества заключается в трансляции по радио музыки, эриксоновского гипноза, интервью и информационных подкастов для повышения знаний об онкологии, радиоспектакли и многое другое.

- Эта идея появилась, когда я впервые начала заниматься с пациентками отделения радиотерапии. Пережив операцию по удалению органов репродуктивной системы, находясь на длительной (1 - 1,5 месяца) лучевой терапии, многие из них испытывают проблемы с самоидентификацией, остро переживают недостаток общения с родными и близкими, чувствуют себя «недоженщинами». Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда и без того ограниченные контакты с внешним миром, были сведены на нет: стало очевидно, что пациентам нужна дополнительная, более комплексная и систематическая поддержка, - говорит психолог алтайского краевого онкологического диспансера Алла Лобанова.

По ее мнению, радио помогают снизить внутренние психологические зажимы, а позитивные интервью и творческие блоки гасят эмоциональное напряжение в палате. Конфликтов между пациентами становится меньше.

Опытом применения в реабилитации онкопациентов акустических модулей, Алла Лобанова поделилась на юбилейном XXV Российском онкологическом конгрессе. По ее словам, он вызвал живой интерес у коллег.

- Психологическая работа с пациентами в последние годы набирает все большую популярность в онкологии. Поэтому любой успешный опыт в этой области вызывает живой интерес врачей-онкологов, - отметила Алла Лобанова.

Пока «Онко FM» вещает только в отделении радиотерапии, где проходят лечение пациентки онкогинекологического профиля, но в скором времени зона покрытия станет шире.