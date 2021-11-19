В Алтайском крае из-за большого числа больных частично закрыли на карантин 218 классов

Частично классы переведены на дистант Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 17 ноября в Алтайском крае закрыли на карантин из-за превышения числа больных ОРВИ 218 классов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

- На 17.11.2021 в крае в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто три школы, частично - 218 классов в 82-х школах (в том числе на дистанционном обучении), - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, семь групп в 25-ти дошкольных учреждениях также приостановили прием детей.

В целом же на 45 неделю 2021 года в крае было зарегистрировано 28,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Превышение есть и как среди школьников, так и среди взрослых.