В Барнауле планово отключили светофоры

Светофор не будет работать до 14 часов
Фото: Анна СЕМИНА
В пятницу, 19 ноября, в Барнауле для планового ремонта отключили светофор на одном из участков дорог, сообщает пресс-служба мэрии.
- В связи с проведением работы по капитальному ремонту линий наружного освещения с 9.30 до 14 часов отключен светофорный объект на пересечении улицы Воровского с бульваром 9 Января, - говорится в сообщении администрации города.
Водителей призывают с пониманием отнестись к ситуации и быть более внимательными на дороге во время проезда данного участка. Соблюдайте ПДД и требования дорожных знаков.