В Барнауле планово отключили светофоры

Светофор не будет работать до 14 часов Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 19 ноября, в Барнауле для планового ремонта отключили светофор на одном из участков дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

- В связи с проведением работы по капитальному ремонту линий наружного освещения с 9.30 до 14 часов отключен светофорный объект на пересечении улицы Воровского с бульваром 9 Января, - говорится в сообщении администрации города.

Водителей призывают с пониманием отнестись к ситуации и быть более внимательными на дороге во время проезда данного участка. Соблюдайте ПДД и требования дорожных знаков.