Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 4:39

В Барнауле планово отключили светофоры

Ремонт продлится несколько часов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светофор не будет работать до 14 часов

Светофор не будет работать до 14 часов

Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 19 ноября, в Барнауле для планового ремонта отключили светофор на одном из участков дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

- В связи с проведением работы по капитальному ремонту линий наружного освещения с 9.30 до 14 часов отключен светофорный объект на пересечении улицы Воровского с бульваром 9 Января, - говорится в сообщении администрации города.

Водителей призывают с пониманием отнестись к ситуации и быть более внимательными на дороге во время проезда данного участка. Соблюдайте ПДД и требования дорожных знаков.