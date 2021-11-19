Ученый будет обучать иностранному языку алтайских заключенных

Педагог ведет урок.

Обучать алтайских заключенных в школе при Лиу-1 будет ученый-лингвист. Педагог учреждения Олег Пермяков защитил диссертацию по специальности «Германские языки», сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

- Преподаватель уже семь лет работает в школе при лечебно-исправительном учреждении №1. Все эти годы он совмещал преподавательскую деятельность с научным исследованием и недавно успешно защитил в диссертационном совете, созданном на базе Алтайского государственного педагогического университета, Кемеровского государственного университета и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, научную работу на соискание ученой степени кандидата филологических наук, - рассказали в ведомстве.

Тема его диссертационного исследования - «Лексико-семантическая лакунарность в немецкой языковой картине мира российских немцев и способы её элиминирования» (на материале шванков российских немцев).

Теперь решение диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата филологических наук Олегу Пермякову должна утвердить Высшая аттестационная комиссия.

О своей работе в школе при исправительном учреждении Олег Дмитриевич говорит следующее:

- Меня пригласили в вечернюю школу №2, когда я заканчивал АлтГПУ. С удовольствием согласился и ни разу не пожалел об этом решении. Работать со взрослыми учениками мне комфортно. Конечно, есть определенные сложности. Например, многие учащиеся раньше изучали немецкий, а теперь учат английский. В таких случаях необходимо научить их переносить схожие грамматические структуры из одного языка в другой. Кстати, на эту тему я опубликовал в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) несколько научных статей, - рассказал преподаватель.