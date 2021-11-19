Больше 5,6 тысяч кубометров снега ночью вывезли с улиц Барнаула

Днем 19 ноября работы по очистке города от снега продолжатся Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 19 ноября на дорогах Барнаула работала техника, которая за несколько часов вывезла с улиц города 5688 кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии.

- Снег вывозили с проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического, участков улиц Попова, Эмилии Алексеевой, Георгиева, Энтузиастов, Ползунова, Гоголя, Партизанской, Советской, Сизова, Павловского тракта, автомобильного кольца на перекрестке улиц Юрина и Малахова, - уточняют в администрации.

В общей сложности в работе задействовали 136 единиц техники. Кроме того, было израсходовано 157 тонн песчано-соляной смеси. Днем работа продолжится.