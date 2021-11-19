Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 2:19

Больше 5,6 тысяч кубометров снега ночью вывезли с улиц Барнаула

Работы велись на наиболее оживленных магистралях
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Днем 19 ноября работы по очистке города от снега продолжатся

Днем 19 ноября работы по очистке города от снега продолжатся

Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 19 ноября на дорогах Барнаула работала техника, которая за несколько часов вывезла с улиц города 5688 кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии.

- Снег вывозили с проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического, участков улиц Попова, Эмилии Алексеевой, Георгиева, Энтузиастов, Ползунова, Гоголя, Партизанской, Советской, Сизова, Павловского тракта, автомобильного кольца на перекрестке улиц Юрина и Малахова, - уточняют в администрации.

В общей сложности в работе задействовали 136 единиц техники. Кроме того, было израсходовано 157 тонн песчано-соляной смеси. Днем работа продолжится.