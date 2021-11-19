В Барнауле мужчина вынес имущество из уже сгоревшего гаража

Подозреваемого в краже уже задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

51-летний барнаулец за день пострадал дважды: сначала у него сгорел гараж, а после его ограбили. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Как пояснил потерпевший, около 10 часов утра ему поступил звонок от сотрудника МЧС, сообщившем ему о возгорании гаража. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - поясняют в ведомстве.

Несчастный сразу же пришел к своему гаражу и увидел, что тот полностью выгорел, а кроме того, понял, что пропала лопата, грабли и другое имущество. Потерянные вещи он оценил в 15 тысяч рублей.

В ходе разбирательства удалось установить личность причастного к совершению преступления. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина. Он рассказал, что в тот день был подвыпивший. Когда увидел пожар – направился к месту ЧП посмотреть, что произошло. Дождался, когда гараж потушат, он забрался в него и украл ценности. Весь металл он сдал в пункт приема, но в итоге похищенное все же удалось изъять.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».