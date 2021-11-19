На Алтае мужчину обвинили в смерти его коллеги

Суд признал рабочего виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес решение по делу 60-летнего жителя Тальменского района. Его признали виновным в гибели коллеги. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия и суда, осужденный работал у индивидуального предпринимателя в одном из сел Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. Так как он не имел постоянного места жительства, то проживал в небольшом домике на территории предприятия, - рассказывают в ведомстве.

Его напарником был 56-летний мужчина. Вечером 17 апреля во время ужина они выпила вместе некоторое количество алкоголя и на фоне опьянения между ними произошел конфликт.

Обвиняемый выгнал напарника из дома и избил поленом. Эксперты насчитали на его теле не менее 22 ударов: на голове и туловище. После драки агрессор зашел обратно и закрыл дверь, а утром на пороге обнаружил бездыханное тело коллеги.

60-летний мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима.