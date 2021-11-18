Льготная ипотека от Россельхозбанка на Алтае теперь доступна семьям с одним ребенком

С начала 2021 года Алтайским филиалом Россельхозбанка было выдано 900 ипотечных кредитов Фото: из архива компании

Семьи с детьми из Алтайского края и Республики Алтай теперь могут приобрести комфортное жилье на оптимальных условиях. В Россельхозбанке стал доступен ипотечный кредит под ставку от 4,95% годовых в рамках государственной программы «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми».

«С начала 2021 года Алтайским филиалом Россельхозбанка было выдано 900 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,6 млрд рублей. При этом самыми востребованными программами у жителей Алтая являются «Ипотека с господдержкой», «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми», «Ипотека по двум документам» и «Молодая семья и материнский капитал». Наиболее часто берут ипотеку жители Барнаула, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Бийска», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. и семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, рожденного до 31 декабря 2022 г. Кредит предоставляется на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика на первичном рынке, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита.

По условиям программы «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми», которую запустили в 2018 году, можно получить кредит на срок до 30 лет и сумму до 12 млн рублей для объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, и до 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.

Оформить заявку на получение ипотеки в Россельхозбанке, внимательно познакомиться со всеми условиями, а также подобрать объект недвижимости можно на сайте www.rshb.ru и портале Свое Жилье. За подробными консультациями можно обратиться в офисы Россельхозбанка в Алтайском крае, Республике Алтай и по всей стране.

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