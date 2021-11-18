30 человек за сутки скончались из-за коронавируса в Алтайском крае

Общее число умерших превысило 6,8 тысяч человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки 30 человек скончались из-за ковида. По информации регионального оперштаба, общее число умерших превысило 6,8 тысяч человек.
По данным на 18 ноября статистика выглядит так:
- 97714 зараженных (+527 за сутки);
- 68717 выздоровевших (+461);
- 6815 умерших: 5411 - от ковида, 1404 - по иным причинам;
- 3865 пациентов с ковидом и 375 человек с пневмонией лечатся в госпиталях;
- 810 человек находятся в тяжелом состоянии, 296 из них - на ИВЛ;
- 606 коек для лечения больных остаются свободными;
- 53 бессимптомника и 512 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Привито полностью уже 784198 человек, еще 121515 жителей региона пока получили лишь первую прививку, 31908 ревакцинировались.