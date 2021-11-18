Эвалар интегрировал свою e-comm платформу со СберМегаМаркетом

Компания «Эвалар» завершила интеграцию полного ассортимента своей e-comm платформы «Фитомаркет». Фото предоставлено компанией "Эвалар"

Компания «Эвалар» завершила интеграцию полного ассортимента своей e-comm платформы «Фитомаркет» с мультикатегорийным маркетплейсом СберМегаМаркет. Компания стала первым производителем БАД, который реализовал сотрудничество с платформой без посредников. Аналитики компании ожидают, что создание фирменной бренд-зоны позволит до 50% увеличить оборот «Фитомаркета».

В настоящее время компания видит в числе приоритетов развития – расширение присутствия в digital-каналах, как в аптечном e-comm, так и в нефармацевтическом сегменте. По данным DSM-Group, компания «Эвалар» уже заняла первое место среди производителей БАД на рынке аптечного e-comm с долей 14,3% (в рублях) по итогам трех кварталов 2021 года к аналогичному периоду прошлого года. При этом компания сумела показать рост в аптечном e-comm сегменте в третьем квартале текущего года +178%.

E-comm директор «Эвалар» Александр Лукин полагает, что ключевой точкой роста в сегменте неаптечного e-comm на сегодняшний день являются прямые контракты и ИТ-интеграции с крупнейшими цифровыми торговыми площадками. По мнению Александра Лукина, свой вклад в рост позиций компании внесла также ассортиментная политика: «Существенный рост бренда в диджитал-сегменте стал возможен благодаря обновлению продуктовой линейки «Эвалар» за счет развития категории «витамины и минералы», в том числе за счёт линии шипучих витаминов, серии коллагенов и антиэйдж продуктов которые стали существенными драйверами роста».

«Категория товаров для здоровья и красоты является одной из наиболее динамично растущих на СберМегаМаркете – в октябре 2021 прирост оборота составил +482% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, продажи витаминов и БАД увеличились на +560% год к году. Продажи продукции «Эвалар» показали рост объема на маркетплейсе более чем в 10 раз, а доля бренда в категории БАД увеличилась с 7% до 12,5%. Мы рассчитываем, что дальнейшее сотрудничество позволит значительно улучшить показатели в категории, поскольку прием БАДов и витаминов постепенно становится неотъемлемой частью здорового образа жизни для наших клиентов», - отмечает Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса СберМегаМаркет.

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