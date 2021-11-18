Студент АлтГТУ стал чемпионом Европы по кикбоксингу

Алексей Аладинский представлял Алтайский край в составе сборной России Фото: из архива компании

С 5 по 14 ноября в Будве (Черногория) проводилось Первенство Европы по кикбоксингу. Студент факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского государственного технического университета Алексей Аладинский представлял Алтайский край в составе сборной России.

«Десять дней в составе сборной России мы проходили сборы в г. Огниково (Московская область). Там меня назначили капитаном Национальной сборной России по кикбоксингу в разделе лоу-кик, – рассказывает Алексей. – На первенстве я выступал в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории до 75 кг».

По словам Алексея, самое сложное в соревнованиях – это «весогонка», подгон веса под требования категории. Бои проходили со спортсменами из Боснии и Герцеговины, Турции и Польши.

«Первый поединок длился три раунда, во время которых я доминировал, работал по различным тактикам. Это был первый и тяжёлый бой для разгона. На второй бой я серьёзно настраивался, там был сильный спортсмен, я уже видел его поединки ранее на YouTube. Во время этого спарринга нужно было много думать, следить за действиями противника и быстро выстраивать стратегию, – делится Алексей. – Финальный поединок был с неудобным и труднопредсказуемым противником. Я потратил много энергии во время первого раунда, после второго тренеры настраивали меня на победу и я выиграл».

В Первенстве участвовали 1418 спортсменов из 39 стран, в том числе 196 ребят из России. По итогам недельных соревнований наша сборная завоевала 151 медаль, из них 68 золотых.

«У меня остались положительные впечатления от соревнований. Рад, что мы справились, большую роль сыграла группа поддержки. Я уже выступал на первенстве в 2019 году, но из-за травмы проиграл. В этом году ехал забирать своё», – резюмирует спортсмен.