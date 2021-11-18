Новостройки в Барнауле продолжают рекордно расти в цене

Последнее подорожание произошло в октябре. Фото: Минстрой АК

Новостройки продолжают дорожать в Барнауле. Как пишет “Толк”, средняя стоимость одного квадратного метра в октябре выросла до 66,4 тысяч рублей.

По результатам анализа, увеличение стоимости произошло из-за того, что застройщики продали в октябре первые квартиры в двух элитных домах. Рекордную цену показал ЖК “АртХаус” - там цена за один квадратный метр достиг 105 тысяч рублей. кстати, квартиры там продают без межкомнатных перегородок.

- В компании объясняют, что высокая цена складывается из расположения (центр города со всей инфраструктурой) и конструктива (дома монолитно-каркасные с заполнением керамическим кирпичом, внутренняя отделка подъездов с применением гранита), - отмечает издание.

Еще один элитный дом с дорогими квартирами - ЖК “Родные берега”. Там стоимость одного квадратного метра превышает 85 тысяч рублей. Дом размещен у барнаульского ковша.