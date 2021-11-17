Следствие опровергло информацию о том, что убитая в Новосибирске уроженка Алтая работала в вебкам-бизнесе

Кадр видео СУ СК по Новосибирской области

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летней уроженки Алейска. Ранее источники “КП-Барнаул” сообщили о том, что она якобы работала вебкам-моделью, однако правоохранительные органы и знакомый девушки информацию опровергли.

- Во время следствия тоже всплыла информация про то, что девушка якобы работала в вебкам, но это не подтвердилось, - пишет “КП-Новосибирск” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также информацию опровергают её друзья. По словам знакомого убитой, девушка не была в этом бизнесе. Она работала в одном из банков.

Напомним, следователи до сих пор ищут убийцу. Его успели заснять камеры наружного наблюдения на входе в подъезд. Всех, кто опознает мужчину, просят обратиться к следователям по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо сообщить по номерам телефона: 8 (383) 301-28-77, 203-57-39, 8-913-399-32-96.