ВТБ запускает цифровой сервис для бизнеса по проверке зарубежных партнеров

ВТБ реализовал новое решение в экосистеме ВЭД – сервис по проверке зарубежных контрагентов. С его помощью клиенты могут убедиться в надежности и добросовестности своих иностранных партнеров.

Сервис позволяет клиентам в режиме онлайн подать заявку и оперативно получить информацию о зарубежном партнере, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Для проверки контрагента предпринимателю необходимо знать только название или регистрационный номер компании и страну ее регистрации.

Сервис доступен в экосистеме ВЭД в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Клиент может выбрать вид отчета с необходимой ему детализацией: короткую, стандартную или расширенную справку. В зависимости от вида отчета предприниматель получает информацию об иностранной компании, ее рейтингах, руководителях, акционерах и аффилированных предприятиях, судебных проверках, финансовые данные, сведения об интеллектуальной собственности и производимых товарах, участии в тендерах, импортно-экспортной деятельности, лицензиях и т.д. На текущий момент проверка осуществляется в отношении организаций, зарегистрированных в Китае, Белоруссии и Казахстане. Информационный сервис предоставляется на основе аналитических материалов партнеров банка.

«Выбор иностранного партнера − часто непростая задача из-за ограниченности или отсутствия информации о компании в открытом доступе, а также из-за возможных языковых барьеров. В рамках стратегии ВТБ мы стремимся предоставить предпринимателям удобные цифровые решения для повседневных задач их бизнеса. Новый сервис для участников ВЭД поможет нашим клиентам находить надежных контрагентов за рубежом и избегать рисков при заключении сделок. Мы планируем расширять его географию за счет новых стран из числа основных торговых партнеров России», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Клиентам ВТБ в новом интернет-банке бесплатно и без дополнительных настроек доступна цифровая экосистема ВЭД – личный кабинет участника ВЭД, в который уже встроены как классические продукты и сервисы банка (валютный контроль, международные расчеты, котировки в режиме реального времени), так и новые цифровые решения, такие как экспертиза международных контрактов, монитор событий ВЭД, таможенные сервисы и другие.