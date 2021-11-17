ВТБ повышает доходность по депозитам до 9% годовых

ВТБ с 17 ноября повышает процентные ставки по вкладам для розничных клиентов, сообщила пресс-служба банка. Рост составит до 1,25 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 9% годовых с учетом опции «Сбережения».

В банке отмечают, что последовательное повышение ключевой ставки Банка России и соразмерный рост доходности банковских вкладов во втором полугодии возвращают интерес населения к классическим депозитным продуктам.

«Значимое повышение ставок по наиболее популярным вкладам делает наше предложение одним из самых выгодных на рынке - по отдельным продуктам ставка возрастает сразу на 1,25 п.п., а максимальная доходность достигает 9% годовых. Это позволит клиентам эффективно защитить средства от инфляции и получить хороший доход в преддверии возможного снижения ключевой ставки к концу 2022 года, анонсированного ЦБ, и ставок по депозитам», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.