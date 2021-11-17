Герб Алтайского края разработает известный уральский художник-геральдист Александр Грефенштейн

Правительство региона заключило контракт с художником в октябре 2021 года. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Новый герб Алтайского края разработает уральский художник-геральдист Александр Грефенштейн. Об этом сообщает «Политсибру». Работу художник должен закончить до 15 мая 2022 года.

Правительство региона заключило контракт с художником еще в октябре 2021 года, стоимость работы не сообщается. Отметим, что Александр Грефенштейн разработал гербы для городов Новая Ладога (Ленобласть), Выборг, Екатеринбург и многих других населенных пунктов.

Добавим, что в 2021 году было принято решение об исправлении гербов Алтайского края и его столицы. Причина изменений – ошибки в символике. Новый герб Барнаула депутаты городской Думы утвердили в сентябре этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле утвердили новый герб

Он будет в трех вариациях: малый, средний и парадный (подробнее)