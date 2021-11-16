33 человека с COVID-19 умерли на Алтае за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу 33 человека с диагнозом COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 519 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19-29, – сообщили в оперативной сводке.

За все время пандемии на Алтае умерли 6756 человек, все взрослые. Из них непосредственно от ковида умерли 5356 человек, иные причины смерти зарегистрированы в 1400 случаях.