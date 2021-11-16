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Здоровье16 ноября 2021 12:30

33 человека с COVID-19 умерли на Алтае за сутки

За все время пандемии умерло свыше 6,7 тыс. человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
За прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу 33 человека с диагнозом COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 519 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19-29, – сообщили в оперативной сводке.

За все время пандемии на Алтае умерли 6756 человек, все взрослые. Из них непосредственно от ковида умерли 5356 человек, иные причины смерти зарегистрированы в 1400 случаях.