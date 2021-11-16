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Общество16 ноября 2021 10:03

Барнаульский медик рассказал, что его хотят уволить после жалобы на принудительную агитацию вакцинироваться

Пока что его якобы просто отстранили от работы без сохранения заработной платы
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Мужчина заявил, что теперь планирует писать заявления в правоохранительные органы

Мужчина заявил, что теперь планирует писать заявления в правоохранительные органы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский медик пожаловался, что его отстранили от работы после публикации поста о принуждении вакцинироваться. Ранее в сообществе «Barnaul22» он рассказал, что работников «скорой» обязывают под угрозами увольнения на вызовах заставлять людей вакцинироваться.

– С 15 ноября я отстранён от работы без сохранения заработной платы. А позже и вовсе поставили перед «выбором»: либо пишу заявление по собственному, либо увольняют «по отрицательным мотивам», – рассказал медик в паблике.

Мужчина заявил, что теперь планирует писать заявления в правоохранительные органы.