Барнаульский медик рассказал, что его хотят уволить после жалобы на принудительную агитацию вакцинироваться

Мужчина заявил, что теперь планирует писать заявления в правоохранительные органы Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский медик пожаловался, что его отстранили от работы после публикации поста о принуждении вакцинироваться. Ранее в сообществе «Barnaul22» он рассказал, что работников «скорой» обязывают под угрозами увольнения на вызовах заставлять людей вакцинироваться.

– С 15 ноября я отстранён от работы без сохранения заработной платы. А позже и вовсе поставили перед «выбором»: либо пишу заявление по собственному, либо увольняют «по отрицательным мотивам», – рассказал медик в паблике.

Мужчина заявил, что теперь планирует писать заявления в правоохранительные органы.