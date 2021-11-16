В Алтайском крае возбудили уголовные дела после поломки ТЭЦ я Яровом

Прокурорская проверка показала, что были допущены нарушения. Фото: прокуратура АК

В Алтайском крае возбудили уголовные дела после поломки ТЭЦ в Яровом. Об этом сообщает региональная прокуратура. Главный инженер МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» обвиняется в нарушении требования промышленной безопасности производственных объектов по ч. 1 ст. 217 УК РФ. Также возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) против директора предприятия и главы города.

– Прокурорская проверка показала, что были допущены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации одного из котлов ТЭЦ, что привело к снижению температуры воздуха в жилых помещениях граждан и на социально значимых объектах ниже нормативной, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также в результате проверки выяснили, что ещё один котел не успели отремонтировать к началу зимы.

Напомним, проблемы с отоплением начались в Яровом еще 1 ноября. Из-за зашлакованности был остановлен котел №9. Вместо него на ТЭЦ сразу запустили котел №7. Однако его мощности оказалось недостаточно для достаточной подачи тепла. Поэтому в эксплуатацию вывели из ремонта котел №10, но при его заполнении и опрессовке выявили свищи. Из-за неполадок на ТЭЦ температура в домах горожан понизилась.