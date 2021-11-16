525 новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Алтае за сутки

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края лежат свыше 4 тысяч пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

У 525 жителей Алтайского края подтвердился коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 96 652 человека, в т. ч. 7745 детей. Выздоровели 67 749 человек, – сообщили в оперативной сводке.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края лежат свыше 4 тысяч пациентов. Более 800 человек находятся в тяжелом состоянии. 301 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще свыше 600 человек лечатся на дому.