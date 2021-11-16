Новая техника поступит в подразделения «Алтайэнерго» в ближайшее время

Технические средства необходимы энергетикам как «в мирной жизни», так и во время нештатных ситуаций Фото: из архива компании

Это бригадные автомобили, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры, экскаваторы. Всего будет приобретена 21 единица спецтехники. Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения территории обслуживания в филиале ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» обновляют парк транспортных средств.

Технические средства необходимы энергетикам как «в мирной жизни», так и во время нештатных ситуаций. Все виды работ, будь то технологическое присоединение потребителей, ремонты и строительство энергообъектов или устранение технологических нарушений энергетики проводят вместе с «железными помощниками».

Например, бригадный автомобиль – второй дом для оперативно-выездных бригад. Здесь всё под рукой: защитные средства, инструменты, знаки безопасности, оборудование. Ежедневно такая машина проезжает до 200 километров. Поэтому именно эта техника будет приобретена в большем количестве.

Автокраны, буроямы, бульдозеры, экскаваторы используются во время ремонтных работ, строительства и реконструкции подстанций и линий электропередачи (ЛЭП). Мульчер – незаменим в процессе расчистки просек воздушных линий.

Трассы воздушных линий расположены зачастую так, что добраться до них, особенно во время непогоды – задача не из легких. Здесь на помощь энергетикам приходит высокопроходимая техника, например, снегоболотоход ТРЭКОЛ, который уже давно несет свою службу в производственных отделениях. Он способен пробраться туда, куда доступ для остального транспорта закрыт. Выручает, когда линия электропередачи находится, например, в болотистой местности. В скором времени в компании появится еще одна такая машина.

Всего в Алтайэнерго более тысячи различных специальных технических средств. Имеется в распоряжении энергетиков и мощный тягач. Для него в условиях сибирской зимы работы, как правило, более чем достаточно! Новую технику в производственных отделениях очень ждут, ведь она станет надежным подспорьем для энергетиков, особенно в период сложных погодных условий и пиковых нагрузок.