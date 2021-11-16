В Барнауле 16 ноября проведут рейды по соблюдению ПДД на пешеходных переходах

Если водитель не пропускает пешехода на «зебре», ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 ноября в Барнауле Госавтоинспекция проведет рейды по соблюдению правил дорожного движения на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии,

- В городе пройдут рейды, направленные на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, выявление правонарушений, допускаемых пешеходами, – предупредили в горадминистрации.

В Госавтоинспекции напомнили, если водитель не пропускает пешехода на «зебре», ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. В случае, когда пешеход нарушает ПДД, ему могут назначит штраф в размере 500 рублей.