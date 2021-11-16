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Происшествия16 ноября 2021 2:24

В Барнауле 16 ноября проведут рейды по соблюдению ПДД на пешеходных переходах

Следить будут как за водителями, так и за пешеходами
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Если водитель не пропускает пешехода на «зебре», ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей

Если водитель не пропускает пешехода на «зебре», ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 ноября в Барнауле Госавтоинспекция проведет рейды по соблюдению правил дорожного движения на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии,

- В городе пройдут рейды, направленные на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, выявление правонарушений, допускаемых пешеходами, – предупредили в горадминистрации.

В Госавтоинспекции напомнили, если водитель не пропускает пешехода на «зебре», ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. В случае, когда пешеход нарушает ПДД, ему могут назначит штраф в размере 500 рублей.