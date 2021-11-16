Под Барнаулом продают коттедж за 39 млн рублей с подсветкой и теплым крыльцом

Фото: скриншот с сайта

В поселке под Барнаулом Плодопитомник выставили на продажу двухэтажный коттедж с видом на реку Обь. Объявление появилось на сайте «Авито».

– Есть абсолютно все что облегчает жизнь человека: система кондиционирования, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение с круговым обзором, дренажная система, тёплые полы, красивая вечерняя подсветка дома и участка, крыльцо с подогревом, из окон второго этажа видно Обь, два вида отопления: газ и электро- котёл, маленькая налоговая нагрузка,– сказано в объявлении.

Площадь дома – 207 «квадратов». К нему прилегает участок на десять соток. Также есть гараж, баня, два хозяйственных помещения.

По словам продавца, район очень спокойный, летом щебечут птицы и бегают ежи. Дом продают по причине переезда. Цена за все – 39 млн рублей.