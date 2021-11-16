Мокрый снег и гололед прогнозируют на Алтае 16 ноября 2021

На дорогах образуется сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

16 ноября в Алтайском крае прогнозируют мокрый снег и гололед. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура +1,-4 градусов, местами по северу до -9 градусов. В отдельных районах снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, – сообщили синоптики ЦГМС.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с.

В Барнаул сегодня днем, 16 ноября, столбик -2, -4 градуса. Временами будет идти мокрый снег. На дорогах образуется сильная гололедица.