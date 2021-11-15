Жителя Алтайского края будут судить после смертельного ДТП

Ребенок скончался в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Первомайского района будут судить после аварии, в которой погиб 11-летний мальчик, пишет Следком региона.

– По данным следствия, вечером 31 июля в селе Боровиха обвиняемый двигался по проезжей части, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Возле одного из жилых домов он увидел мальчика, ехавшего по обочине на самокате. Не приняв мер к снижению скорости вплоть до остановки машины и не выбрав необходимый боковой интервал до края своей полосы движения проезжей части, он совершил наезд на ребенка, – отметили в ведомстве.

Испугавшись ответственности, в том числе, потому что у него никогда не было прав, молодой человек скрылся с места ДТП. Через несколько дней 11-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.