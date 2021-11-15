На Алтае мужчину оштрафовали за убийство косули и барсуков

Во время следствия мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчину осудили за незаконную охоту на сибирскую косулю и барсуков, пишет краевой Следком.

– По данным следствия и суда, ночью в октябре 2019 года в Крутихинском районе осужденный отправился на охоту, не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов, – отметили в ведомстве.

Заметив косулю, мужчина стал преследовать ее на автомобиле. В итоге он застрелил ее, а также выследил двух барсуков и забил. Сумма ущерба составила 64 тысячи рублей.

Во время следствия мужчина не признал свою вину. Суд оштрафовал его на 170 тысяч рублей.