Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 ноября 2021 составляет 6723

За сутки умер 31 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 15 ноября скончались 6723 человека с коронавирусом, в том числе 5327 случаев от COVID-19, 1396 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умер 31 человек с коронаврусом. 27 из них скончались из-за COVID-19, четыре – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 96127.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 61209 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 96127 заболевших: 20136 – у больных внебольничной пневмонией, 66689 – у заболевших ОРВИ, в 9302 случаях – бессимптомное течение.