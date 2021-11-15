Жителя Алтая обманули, когда он искал поездку на сервисе поиска попутчиков

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

44-летнего жителя Республики Алтай обманули, когда он искал подходящую поездку. Мужчина потерял более 18 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что сельчанин решил воспользоваться популярным сервисом поиска попутчиков. Найдя подходящий вариант, он связался с водителем по телефону для уточнения деталей поездки. В ходе разговора потерпевшему предложили внести предоплату, аргументируя это тем, что сервис поиска попутчиков взимает комиссию с каждой поездки, – отметили в ведомстве.

Через мессенджер аферист отправил мужчине поддельную ссылку, пройдя по которой якобы нужно было было оплатить будущую поездку. Для перечисления денег потребовалось ввести данные банковской карты, а также пришедшие на телефон пароли и коды. Сразу после этого со счета сельчанина исчезли более 18 тыс. рублей. Дозвониться до водителя мужчина не смог и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.