На Алтае многодетную мать обвиняют в истязании детей

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калманском районе многодетную мать будут судить по обвинению в истязании детей и других преступлениях, пишет краевой Следкоме.

– По данным следствия, женщина воспитывала восемь детей в возрасте от года до 16 лет. В период с июня 2020 по май 2021 года она практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сестрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома, – отметили в ведомстве.

Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост для, чтобы затопить печь в холодное время года, потому что дрова мать не закупала. Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, пользовалась тем, что отдавали жители села. Детские пособия тратила на покупку спиртного.

– Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года, – отметили в краевом Следкоме.

Кроме того, женщина пила вместе со старшей дочкой и ее друзьями. А в марте этого года она украла деньги из дома своей приятельницы.

Жительницу региона заключили под стражу. Всех детей изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения. Кроме того, проводят проверку по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.