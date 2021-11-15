Предприятия СГК в Алтайском крае увеличили выработку электрической и отпуск тепловой энергии

За 10 месяцев текущего года предприятия СГК в Алтайском крае выработали 3941,45 млн кВт/ч. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тепловой энергии с начала года произведено на 16% больше – 5978,034 тысяч Гкал.

Барнаульская ТЭЦ-3 в октябре этого года выработала 176,02 млн кВт/ч, что на 14,3% больше, чем в октябре прошлого года. С начала года выработка электроэнергии предприятием составила 1626,05 млн кВт/ч – это на 3,6% больше чем в 2021г. В октябре 2021 года теплоисточник отпустил 274,29 тыс. Гкал, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года. С начала года отпуск тепловатой энергии увеличился на 18% и составил 2332,9 тыс. Гкал.

Барнаульская ТЭЦ-2 в октябре 2021 года выработала на 14 % меньше электроэнергии, чем за аналогичный период. Но, суммарно, за 10 месяцев текущего года, выработала на 10,5% (841,227 млн кВт/ч), чем в 2020 году. Отпуск тепловой энергии вырос в октябре на 4,5%, за 10 месяцев текущего года теплоисточник отпустил 1567,1 тыс. Гкал и таким образом увеличил отпуск тепла на 13,2%.

В Рубцовске выработка электроэнергии также выросла. С начала года ЮТС произвела 26,641 млн кВт/ч - это на 67% больше, чем в прошлом году. За октябрь 2021 выработка составила 4,278 млн кВт/ч, что на 3,7 %, чем в прошлом октябре. Отпуск тепловой энергии в октябре 2021 составил 65,07 тыс. Гкал, что на 0,3% ниже, чем в октябре 2020 года. За 10 месяцев текущего года показатели выросли на 17,2% - 547,93 тыс. Гкал.

В Бийске в октябре выработка увеличилась почти на 10% и составила 190,450 млн кВт/ч. С начала года БиТЭЦ выработала 1447,541 млн кВт/ч – это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Отпуск тепловой энергии за октябрь текущего года составил 161,62 тыс. Гкал – это на 1% меньше чем в октябре 2020 года. За 10 месяцев предприятие отпустило 1316,22 тыс. Гкал – это на 5,8% больше, чем в прошлом году.