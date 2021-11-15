519 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших – 96127 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 519 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 96127, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 957 человек. Кроме этого, 384 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ –303.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 403 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 67230.