На Алтае проведут антитеррористическое учение

Учение пройдет с 16 по 17 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16 по 17 ноября в Заринском районе Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение. Об этом сообщает УФСБ по региону.

– Оперативный штаб Алтайского края с 16 по 17 ноября проведет командно-штабное учение по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы на территории Заринска и Заринского района, – отметили в ведомстве.

В антитеррористическом учении будут участвовать подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, УФС ВНГ России, Алтайское ЛУ МВД России, УФСИН России по региону, ЦССИ ФСО России в регионе, муниципальные органы власти.

В УФСБ отмечают, что возможно временное ограничение движение транспорта.