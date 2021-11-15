IV Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко

Конкурс ежегодно проводится Фондом Андрея Мельниченко Фото: из архива компании

В Алтайском крае, продолжается прием заявок на участие в региональном отборочном этапе Детского научного конкурса проектов Фонда Андрея Мельниченко.

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко в четвертый раз собирает новое поколение юных ученых и изобретателей. В Алтайском крае площадками отборочного этапа ДНК традиционно выступят барнаульский Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалы в Бийске и Рубцовске, воспитанники которых неоднократно становились победителями и призерами этого турнира.

Конкурс ежегодно проводится Фондом Андрея Мельниченко в целях выявления и развития талантливых детей в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности. К участию в нем приглашаются школьники 5-11 классов, студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей, увлеченные естественными и точными науками.

Отборочный этап ДНК пройдет на площадках региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко с 4 по 11 декабря. По его итогам жюри конкурса определит лучшие исследовательские и инженерные работы школьников, которые смогут принять участие в финале турнира.

Финальный этап конкурса состоится в конце января 2022 года. Его победители и призеры получат дипломы и ценные призы, а также смогут стать обладателями грантовой поддержки своих проектов и продемонстрировать собственные достижения на мировой научной арене.

Так, авторы лучших проектов ДНК-2022 получат возможность представить их на самом престижном международном конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF. С 2019 года Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко аффилирован с этой крупнейшей научно-технической ярмаркой, которая проводится в США уже более 70 лет, и имеет право направлять лучшие разработки юных российских исследователей и изобретателей для участия в ней и борьбы за победу.

В 2021 году воспитанник ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» Вадим Санников представил на Regeneron ISEF проект «Фильтрация и анализ различного рода интенсивности сигналов электромиографии для программно-аппаратного комплекса распознавания движений кисти» в номинации «Встроенные системы» (Embedded Systems) и стал первым за 20 лет российским школьником, победившим в крупнейшем международном смотре научных и инженерных достижений юных талантов.

Из года в год Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко, проводимый в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК», открывает ребятам широкие возможности для реализации самых разных идей и зажигает молодые звезды на научно-техническом небосклоне. Победители ДНК становятся лауреатами и дипломантами международных турниров юных ученых и изобретателей, их проекты покоряют экспертов своей оригинальностью и вызывают интерес со стороны российских и зарубежных компаний.

Подать заявку на участие в отборочном этапе IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, который состоится на базе ЦДНИТТ «Наследники Ползунова и его филиалов, можно до 21 ноября 2021 года по электронной почте:

Барнаул – cdnitt-np@yandex.ru, schenk2003@mail.ru

Бийск – nasledniki.bsk@gmail.com, np-biysk@mail.ru

Рубцовск – avshashok@yandex.ru, avetisyannm@gmail.com

С подробной информацией о требованиях к участникам и их проектам, сроках и условиях проведения можно познакомиться в Положении о конкурсе и сопроводительной документации (Приложение 1–8), а также на официальном сайте http://dnk.aimfond.ru и на страницах образовательных центров:

Барнаул – https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp/

Бийск – http://www.bti.secna.ru/shkolnikam/cnp

Рубцовск – https://www.rubinst.ru/cdntt