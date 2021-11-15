В Алтайском крае расширили список мест с пропуском по QR-кодам

QR-код Фото: Иван МАКЕЕВ

С 15 ноября в Алтайском крае расширили список мест, для посещения которых обязательно предъявление QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

– QR-коды потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия), – отметили в горадминистрации.

Эти ограничения не распространяются на детей в возрасте до 18 лет.

QR-код можно показать на электронном устройстве или бумаге в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством. Кроме того, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Те, у кого нет кода, могут показать документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть получен не позднее, чем за 72 часа.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае QR-код нужен для того, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ.