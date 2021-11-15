Экс-полпред президента на Алтае получил новый пост

Он возглавил комитет по делам воинов-интернационалистов в Совете глав правительств Содружества Независимых Государств Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший главный федеральный инспектор Алтайского края Николай Шуба, также занимавший пост полномочного представителя президента в регионе, возглавил комитет по делам воинов-интернационалистов в Совете глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом пишет «Банкфакс».

– Кандидатура Николая Шубы на пост председателя комитета по делам воинов-интернационалистов была предложена исполкомом СНГ. Кроме того, ее поддержали члены координационного совета комитета и представители ветеранских организаций. Чиновника согласовали в Минобороны и МИДе РФ, – отмечает издание.

С августа 2021 года Николай Шуба занимал пост врио председателя этого комитета. Его предшественник Александр Ковалев подал заявление о сложении полномочий в связи с с состоянием здоровья здоровья