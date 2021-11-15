Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2021 2:31

В Алтайском крае с поличным задержали «черных лесорубов»

Возбудили уголовное дело
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пеньки. Фото иллюстративное

Пеньки. Фото иллюстративное

Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае с поличным задержали местных жителей, которых подозревают в незаконной рубке леса, пишет региональное управление МВД.

– С места происшествия изъяты два трактора, два автомобиля, две бензопилы и около 25 кубов свежесрубленной древесины. Предварительно, без законных оснований было вырублено более 20 деревьев, – отметили в ведомстве.

В совершении преступления подозревают пять жителей села Сосновка, которые рубили деревья и доставляли их в Бийск.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».