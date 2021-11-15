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Общество15 ноября 2021 2:00

Барнаульские подростки рассказали, что их не хотели обслуживать в ТЦ

Они утверждают, что и обслужили только после того, как они показали указ губернатора и свои документы
Герман Архаров
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Фото: Татьяна Гейнрих

Две 17-летние девушки из Барнаула утверждают, что сначала в отделе одного из ТЦ краевой им столицы якобы отказали в продаже вещей, но в итоге обслужили, пишет жительница города в группе «Барнаул 22».

– Девушка отказалась нас рассчитывать, объясняя это тем, что мы несовершеннолетние и не должны находиться в ТЦ без сопровождения вакцинированных родителей или опекунов. После этого девушка пошла уточнить этот вопрос у другого сотрудника. Когда она вернулась, сказала, что никаких изменений у них нет и отказалась обслуживать нас, – написала жительница города.

После этого девушки уточнили информацию у охранников и вернулись в отдел. На этот раз продавец якобы попросила предъявить QR-коды. Подростки утверждают, что их обслужили только после того, как они показали указ губернатора и свои документы.